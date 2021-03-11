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Кондитер Коркунов признан банкротом

Кондитер Коркунов признан банкротом
Фото: Василий Смирнов/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению казанского Анкор банка, признанного несостоятельным, признал банкротом бывшего председателя совета директоров банка и его совладельца (49,79%), известного кондитера Андрея Коркунова.

Как следует из картотеки суда, суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества. Больше пока никакой информации там не опубликовано.

Заявление от имени банка подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). В конце сентября 2020 года суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении Коркунова процедуру реструктуризации долгов.

Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей, в том числе 632 400 рублей невозвращенного кредита, 486 600 рублей процентов и 772 000 рублей пеней. Финансовым управляющим был утвержден Павел Осипов.

По данным СМИ, Коркунов в 1993 году основал компанию по импорту кондитерской продукции, выстраивая сеть дистрибьюторов в Москве и регионах России. В 1997 году компания начала строительство собственного кондитерского производства, а в сентябре 1999 года фабрика выпустила первую продукцию под брендом "Коркунов".

В июле 2006 года Коркунов занялся проектами недвижимости, а в декабре 2006 года избавился от кондитерской фабрики.

В июле 2008 года он вместе с партнерами купил казанский Татэкобанк и возглавил его совет директоров. В августе 2009 года банк был переименован в "Анкор. Банк сбережений".

Этот банк 3 марта 2017 года лишился лицензии, закрыв перед этим многие отделения и офисы в Москве, Уфе, Чебоксарах и Казани. Причиной отзыва лицензии ЦБ назвал потерю банком денег из-за того, что он вкладывался в некачественные активы и не создавал резервы, адекватные рискам.

Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года признал банк банкротом.

В марте 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 15 лиц, ранее контролировавших банк, в том числе и Коркунова, на сумму 5,94 млрд рублей. 21 января 2021 года суд отказал АСВ.

Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Анкор Андрей Коркунов Коркунов Татарстан Арбитражный суд Москвы АСВ

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