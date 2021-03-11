Что произошло за день: четверг, 11 марта

Скандал вокруг вакцины AstraZeneca, банкротство Андрея Коркунова, предложение о четырехдневной рабочей неделе для женщин

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca из-за образования тромбов у привитых. Связь между вакцинацией и тромбозами пока не установлена. Следом использовать препарат временно прекратили Италия, Норвегия и Исландия. Еще 7 марта Австрия объявила о проверке случаев смерти привитого и болезни еще одного.

- В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки. Между тем вылечились 14 006 пациентов.

- Суд признал банкротом кондитера Андрея Коркунова. Решение принято по заявлению казанского Анкор банка, введена процедура реализации имущества.

- Роскомнадзор счел абсурдными заявления Twitter о попытках ограничить свободу дискуссии. Регулятор также сообщил, что замедление работы платформы обеспечено, прямого контакта с компанией пока нет.

- В Северодвинске мужчина взял в заложницы сотрудницу микрофинансовой организации. При себе у него было ружье. По данным источника, мужчина требовал, чтобы его перестали преследовать коллекторы. Позднее он сам сдался полиции.

- В Махачкале прошла контртеррористическая операция. В результате был убит боевик, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. По данным НАК, он готовил теракт.

- Министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире. Это произошло в тот момент, когда говорил глава Крыма Сергей Аксенов. Арина Новосельская извинилась и объяснила свои слова тем, что у нее "машина отключилась".

- Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин рабочую четырехдневку. "Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает, это очень важно, поддержим", - сказала Татьяна Потяева, подчеркнув, что совмещать работу и заботы о семье сложно.