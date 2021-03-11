Петербургский художник арестован за покушение на сбыт конопли

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя Ивана Дорофеева, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Дорофеев проведёт в СИЗО минимум два ближайших месяца.

По версии следствия, не позднее 9 марта фигурант "незаконно приобрел" части конопли, которые хранил с целью последующего сбыта. Умысел он до конца не довел, так как части наркосодержащего растения изъяли при обыске, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы судов, Дорофеева задержали накануне у дома на улице Крупской, в тот же день мужчине предъявили обвинение.

По данным СМИ, Дорофеев является художником и приходится дальним родственником депутату петербургского парламента Максиму Резнику.

В начале недели СМИ города сообщили о присутствии депутата Резника в квартире, куда полицейские пришли для проведения оперативных мероприятий в рамках дела по статье 228 УК РФ. Сам парламентарий сообщил, что находился в гостях у дальних родственников и был отпущен полицией до завершения обыска.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что парламентская комиссия по этике изучит сведения о пребывании Резника в обыскиваемой квартире.