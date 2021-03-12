Что случилось этой ночью: пятница, 12 марта

Применение вакцины AstraZeneca во Франции, пополнение санкционного списка ЕС за нарушения прав человека, 10 лет тюрьмы за вывод 126 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция не стала приостанавливать применение препарата AstraZeneca от COVID-19 на фоне опасений о повышенном риске тромбообразования. По словам министра здравоохранения страны, на 5 млн человек осложнения обнаружены лишь у 30 человек, поэтому нет причин приостанавливать вакцинацию. В безопасности вакцины также заверил минздрав Канады. Таиланд временно отложил применение вакцины.

- В санкционный список ЕС внесут лиц из РФ и ряда других стран за нарушения прав человека. Решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.

- Фигурантка "дела Плахотнюка" Елена Платон осуждена в РФ за вывод 126 млрд рублей. Ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.