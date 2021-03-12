Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 031 918+474 111

Что случилось этой ночью: пятница, 12 марта

Применение вакцины AstraZeneca во Франции, пополнение санкционного списка ЕС за нарушения прав человека, 10 лет тюрьмы за вывод 126 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция не стала приостанавливать применение препарата AstraZeneca от COVID-19 на фоне опасений о повышенном риске тромбообразования. По словам министра здравоохранения страны, на 5 млн человек осложнения обнаружены лишь у 30 человек, поэтому нет причин приостанавливать вакцинацию. В безопасности вакцины также заверил минздрав Канады. Таиланд временно отложил применение вакцины.

- В санкционный список ЕС внесут лиц из РФ и ряда других стран за нарушения прав человека. Решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.

- Фигурантка "дела Плахотнюка" Елена Платон осуждена в РФ за вывод 126 млрд рублей. Ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Новости по теме

Новости

SPO "М.Видео" прошло по нижней границе диапазона

В Анапе загорелась многоэтажка на площади 1,5 тыс. кв. метров

Что произошло за день: четверг, 11 марта

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Рынок акций РФ впервые завершил день ростом выше 3500п по индексу МосБиржи

Кондитер Коркунов признан банкротом

Кондитер Коркунов признан банкротом

Путин заверил агробизнес в отсутствии желания ущемлять его нерыночными методами

Путин заверил агробизнес в отсутствии желания ущемлять его нерыночными методами

Путин сообщил, что начал готовить послание Федеральному Собранию

Задержаны трое подозреваемых в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка

Заместитель прокурора Подмосковья подал в отставку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');