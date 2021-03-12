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Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 3520,7 пункта

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов в пятницу обновил исторический максимум, превысив предыдущий пик 3520,66 пункта от 12 января 2021 года на фоне подъема внешних фондовых площадок после подписания президентом США нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 3521,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,1%, до 1506,39 пункта (+0,1%); цены большинства blue chips на "Московской бирже" выросли в пределах 1% во главе с АДР Ozon (+2,3%).

Котировки Brent утром в пятницу просели на 0,7%, до $69,16 за баррель, однако растут внешние фондовые площадки.

11 марта индекс Мосбиржи впервые в истории завершил торговую сессию выше уровня в 3500 пунктов.

Акции "М.Видео" быстро дешевеют второй день подряд на новостях о цене SPO; стоимость бумаг компании опустилась в начале торгов пятницы до 728,2 рубля за штуку, что на 3,8% ниже закрытия основных дневных торгов предыдущего дня, при этом накануне акции потеряли в цене 4,06%.

SPO ритейлера "М.Видео", как и ожидалось, прошло по нижней границе ценового диапазона - 725 рублей за бумагу. Объем сделки остался неизменным относительно заявленного первоначально - группа "Сафмар" Михаила Гуцериева продала 13,5% компании, увеличив тем самым free float до 24%.

Мосбиржа РТС Brent М.Видео

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