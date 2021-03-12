SPO "М.Видео" прошло по нижней границе диапазона

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - SPO ритейлера "М.Видео", как и ожидалось, прошло по нижней границе ценового диапазона. Объем сделки остался неизменным относительно заявленного первоначально - группа "Сафмар" Михаила Гуцериева продала 13,5% компании, увеличив тем самым free float до 24%.

О сделке, в рамках которой Ericaria Holdings Ltd. продает 24 279 174 акций "М.Видео", было объявлено 9 марта вечером. 11 марта организаторы сначала довели до потенциальных инвесторов диапазон цены - 725-740 рублей за акцию, а затем предупредили, что заявки ниже 725 рублей рискуют остаться неудовлетворенными. Как правило, цена, на которую инвесторов в ходе сбора заявок ориентируют как на минимальную, и становится итоговой ценой размещения.

Утром в пятницу 12 марта компания сообщила, что цена размещения составила 725 рублей за акцию.

Председатель совета директоров "М.Видео" Саид Гуцериев через пресс-службу сказал, что "российские и международные инвесторы проявили большой интерес к размещению акций". "Дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать дальнейшему усилению инвестиционной истории компании, облегчат доступ к акциям более широкому кругу инвесторов и улучшат ликвидность", - сказал он, поприветствовав "ведущие международные и российские фонды, а также розничных инвесторов в качестве наших новых акционеров".

Организаторами сделки выступили BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". Продающий акционер взял на себя обязательство полугодового lock up. Кроме того, Media-Saturn-Holding GmbH (владеет 15% акций "М.Видео-Эльдорадо") подтвердил, что не планирует осуществлять существенных продаж акций компании в течении того же срока.

По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Бориса Квасова, спрос на акции "существенно превысил предложение". Российские инвесторы обеспечили около половины общего спроса, еще порядка четверти пришлось на инвесторов из Великобритании, сказал он.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в России (1074 магазинов на конец декабря, оборот за 2020 год - 504,8 млрд рублей с НДС). Стратегия компании предусматривает удвоение оборота к 2025 году при сохранении рентабельности EBITDA на уровне 5-7%.

Объединенная группа была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того акционер компании - группа "Сафмар" продала ей сеть "Эльдорадо".