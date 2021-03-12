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Браконьер в Приамурье застрелил человека, перепутав с животным

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Гильза, найденная недалеко от убитого в феврале мужчины, помогла оперативникам найти в Амурской области браконьера, который перепутал человека с животным.

Региональное УМВД сообщает, что в феврале в лесополосе около автодороги в районе села Амурское был обнаружен труп убитого 60-летнего мужчины. На дороге была найдена гильза калибра 7.62 мм рядом с которой отпечатался след обуви.

Полиция проверила всех местных жителей, на которых зарегистрировано оружие подходящего калибра.

По подозрению в совершении убийства задержан владелец оружия - житель села Возжаевка 1987 года рождения. По информации следственного управления СК РФ по Амурской области, подозреваемый признал свою вину и выдал охотничий карабин, из которого убил мужчину.

Он признался, что в ночь на 14 февраля задержанный незаконно охотился на косулю и застрелил человека, приняв в темноте за животное.

Суд отправил подозреваемого под стражу. Дело возбуждено по статье УК "убийство".

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