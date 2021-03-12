Nordwind предложила бронировать авиабилеты с трехдневной заморозкой цен

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind предложила пассажирам возможность трехдневной заморозки цены на заблаговременно бронируемые авиабилеты. Это дает возможность зафиксировать стоимость выбранного авиабилета на срок до трех суток до оплаты.

Пока пассажир решает, полетит он или нет, выбранные им билеты не будут проданы и не подорожают, объяснил перевозчик.

Заморозить цену можно будет на период от 24 до 72 часов в зависимости от того, за какой срок до вылета было бронирование. Если этот срок составляет более двух недель, стоимость билета будет заморожена на 72 часа, 14-7 суток - на 48 часов, от 7 до 3 дней - на 24 часа. От 3 и менее суток до вылета услуга не предоставляется.

В условиях пандемии COVID-19 авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали продавать ваучеры на полеты в будущем, предлагать более выгодные тарифные условия.