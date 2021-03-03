Австралийцам предложат рейсы с неизвестным пунктом назначения

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas разрабатывает стратегии борьбы с вызванным пандемией спадом путешествий и возобновляет сервис однодневных поездок с неизвестным пунктом назначения. Впервые такие поездки появились в 1990-е годы для популяризации домашнего туризма, сообщается на сайте BBC News.

Цель "таинственных полетов" - привлечение к путешествиям большего числа пассажиров внутри страны. Рейсы будут выполняться на одном из трех самолетов Qantas Boeing 737 из Брисбена, Мельбурна или Сиднея с тарифами эконом-класса, начинающимися от $737 (примерно 54 тыс. руб).

Пакет услуг в течение всего дня включает в себя различные мероприятия - от виноделия и изысканных обедов до плавания с аквалангом. Поскольку международные границы вряд ли откроются до 2022 года, Qantas попросил правительство определиться с внутренними поездками теперь, когда в Австралии развернута вакцинация COVID-19.

Авиаперевозчики имеют дело с серьезным падением числа пассажиров на фоне "неравномерного распространения вакцинации по всему миру, что только задерживает полное открытие границ", по данным Ассоциации Азиатско-Тихоокеанских авиалиний (AAPA). Число пассажиров за январь составило всего 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда 33,5 миллиона пассажиров летали по всему региону.