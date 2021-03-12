Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На свободный график и удаленную работу в результате пандемии коронавирусной инфекции перешло более 15% жителей Московского региона, сообщил вице-президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" (ЦЭИ) Павел Чистяков.

На заседании комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, где была представлена "Стратегия развития транспортной системы города Москвы и Московской области на период до 2035 года", он рассказал о проведенном опросе. Результаты свидетельствуют о том, что более 15% населения не вернутся в график, привязанный к жестким часам пик.

"Они либо в "удаленку" ушли и не собираются возвращаться, либо перешли на свободный график и перестали ездить в офис к определенному фиксированному сроку", - сказал Чистяков.

Этот тренд, по его словам, хоть и не приводит к снижению среднесуточной нагрузки на транспортную систему Московского региона, но помогает в сглаживании пиковой нагрузки на инфраструктуру.

В "ЦЭИ" предполагают, что за счет реализации ряда мер со стороны градостроительного и транспортного блоков правительств Москвы и Подмосковья доля поездок из периферии в центр сократится до 60%-65%.

"Это будет огромный успех. Это значит, что люди Таганско-Краснопресненской линии (столичного метрополитена - ИФ) будут ездить не с плотностью в шесть человек на квадратный метр, а хотя бы в четыре с половиной", - заявил Чистяков.

В настоящее время доля таких поездок составляет 75% от их общего объема.

"ЦЭИ" занимается разработкой "Стратегии развития транспортной системы города Москвы и Московской области на период до 2035 года". Работы курирует автономная некоммерческая организация (АНО) "Дирекция Московского транспортного узла".