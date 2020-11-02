Скидку на утренний проезд в московском метро могут сделать постоянной

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Столичные власти могут закрепить скидку на проезд в метро в утренние часы, которая 2 ноября начинает действовать на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Каждый день мы будем публиковать статистику по результатам данного эксперимента на сайте московского метро. Если загрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период", - сказал Ликсутов в понедельник журналистам.

По его словам, эксперимент будет проводиться 8 месяцев. По словам Ликсутова, в мэрии заметили, что количество пассажиров в более свободный период увеличилось. Это означает, что москвичи знают про скидку и, видимо, будут ею пользоваться, отметил глава дептранса.

"Порядка 1100 новых пассажиров пришло, о (первых - ИФ) итогах (эксперимента - ИФ) можно будет говорить в конце дня", - сказал Ликсутов.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на двух линиях московского метро со 2 ноября в определенные часы по утрам можно будет заплатить за проезд со скидкой 50%.

"Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15", - написал Собянин во "ВКонтакте".

Цель эксперимента - снизить нагрузку на метро в час пик и позволить пассажирам соблюдать социальную дистанцию, объяснил он.