Подземный толчок зафиксирован в Забайкалье

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в пятницу, 12 марта, на территории Каларского района Забайкальского края, которая входит в Байкальскую рифтовую зону, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован в 18:01 по читинскому времени (12:01 мск). Эпицентр находился в 7,5 км юго-восточнее железнодорожной станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в 535 км северо-восточнее озера Байкал.

Энергетический класс 9,5, магнитуда по формуле - 3.

11 марта вблизи станции Новая Чара была зафиксирована серия из пяти подземных толчков магнитудой до 4,2. В Новой Чаре ощущалось 4 балла, разрушений нет.В пятницу, 12 марта, в 10:05 мск подземный толчок магнитудой 4,8 произошел в районе озера Хубсугул (Монголия), также входящем в Байкальскую рифтовую зону. В Иркутске ощущалось 3-4 балла, разрушений нет.