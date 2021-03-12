Подземный толчок зафиксирован в Забайкалье
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло в пятницу, 12 марта, на территории Каларского района Забайкальского края, которая входит в Байкальскую рифтовую зону, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован в 18:01 по читинскому времени (12:01 мск). Эпицентр находился в 7,5 км юго-восточнее железнодорожной станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали (БАМ), в 535 км северо-восточнее озера Байкал.
Энергетический класс 9,5, магнитуда по формуле - 3.
11 марта вблизи станции Новая Чара была зафиксирована серия из пяти подземных толчков магнитудой до 4,2. В Новой Чаре ощущалось 4 балла, разрушений нет.В пятницу, 12 марта, в 10:05 мск подземный толчок магнитудой 4,8 произошел в районе озера Хубсугул (Монголия), также входящем в Байкальскую рифтовую зону. В Иркутске ощущалось 3-4 балла, разрушений нет.
В последние полгода в Байкальской рифтовой зоне, где предположительно идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, наблюдается увеличение сейсмоактивности. Впервые в новейшей истории зафиксировано подряд три крупных землетрясения - 22 сентября 2020 года так называемое Быстринское землетрясение магнитудой 5,5 в долине реки Иркут вблизи южной оконечности Байкала; 10 декабря 2020 года землетрясение магнитудой 5,5 в районе залива Провал в центральной части Байкала; 12 января землетрясение магнитудой 6,8 в районе озера Хубсугул в Монголии в 230 км юго-западнее Байкала - там до настоящего времени фиксируются афтершоки.
По предположению ученых, последующие подземные толчки спровоцировало первое Быстринское землетрясение. Таким образом, происходит смещение тектонических плит по глубинному разлому земной коры в Байкальской рифтовой зоне, протяженность которой составляет около 1,5 тыс. км, а в центральной части находится озеро Байкал.