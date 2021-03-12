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Почти 30% россиян одобрили идею введения четырехдневки для женщин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Инициатива введения в РФ четырехдневной рабочей недели только для женщин нашла поддержку 26% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что наименее популярной данная инициатива оказалась среди молодежи в возрасте до 24 лет, данную идею одобрительно восприняли 16% респондентов этой возрастной категории.

Согласно опросу, среди российских женщин респондентов, считающих, что четырехдневка должна вводиться только для дам, оказалось вдвое больше, чем мужчин - 35% и 17% респондентов соответственно.

По данным SuperJob.ru, 30% россиян считают, что четырехдневную рабочую неделю следует вводить для всех, а не только для женщин, среди молодежи до 24 лет такого мнения придерживаются 39% респондентов.

В свою очередь, почти четверть россиян (24%) полагают, что четырехдневка не нужна ни мужчинам, ни женщинам, в наибольшей мере данную идею считают невостребованной сограждане 35-44 лет (28%), показывает опрос.

Согласно исследованию, среди мужчин такую инициативу считают ненужной 26% респондентов, среди дам эта доля составляет 21%.

Каждый пятый участник опроса (20%) затруднился составить свое мнение о целесообразности введения в РФ четырехдневной рабочей недели для женщин.

С подобным предложением ранее выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По мнению омбудсмена, женщине необходим один день, когда она отдыхает одна дома, а муж работает.

Опрос был проведен 11-12 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное активное население России, в 398 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

SuperJob.ru Татьяна Потяева Москва

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