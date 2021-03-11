Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин рабочую четырехдневку

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает необходимым проработать идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин.

"Сейчас депутаты активно обсуждают 4-дневную рабочую неделю для всех... Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин", - сказала Потяева в ходе "круглого стола" о правах женщин в четверг.

Она отметила, что это большая нагрузка - "совмещать работу и заботы в семье".

"Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает, это очень важно, поддержим", - сказала Потяева.

Четырехдневка для всех

В России уже пару лет обсуждается идея сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней.

В начале февраля Исследовательский центр портала SuperJob.ru, выяснил, что почти каждый второй россиянин (48%) одобряет идею введения четырехдневки. Сторонники данной инициативы полагают, что освободившийся день можно было бы использовать для домашних дел и дополнительной работы, либо подработки.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале февраля заявил, что готов вернуться к обсуждению вопроса о введении четырехдневной рабочей недели, но такой режим не должен наносить ущерб экономике.

"Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся, тем более что "Единая Россия" сформулировала пакет предложений - это было в мае, начале июня - по реформированию трудового законодательства, регулированию удаленного режима работы, режима рабочего времени, свободного времени, гарантий, компенсаций за это, то есть по полной программе", - сказал Медведев в интервью "Интерфаксу" и ряду российских СМИ.

Между тем в феврале Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос, согласно которому общество, в котором не было бы необходимости работать, сочли бы подходящим для себя 35% россиян. В то же время 56% не хотели бы жить в таком обществе. Опрос показал, что почти две трети россиян (61%) считают невозможным существование общества, в котором можно было бы жить без труда.