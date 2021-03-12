Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:50Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 571 474+539 556

В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V"

В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле, со ссылкой на данные российских спецслужб, утверждают, что США и их союзники готовят масштабную информационную атаку против российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник-V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространения COVID-19", - сказал высокопоставленный источник в Кремле.

По его словам, "целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие вакцину "Спутник V" для экстренного использования, - это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония".

Представитель Кремля пояснил, что "через подконтрольные неправительственные организации и медиа-структуры готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей, якобы в результате использования препарата".

Источник утверждает, что США и их союзники планируют тиражировать "разоблачительные материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах мира с общим населением 1,3 млрд человек.

Вместе с тем источник заявил, что США ведут "беспрецедентно агрессивную" политику по продвижению вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Ссылаясь на расследование британской организации Bureau of investigating Journalism, источник напомнил, что "Аргентина, в частности, согласилась на эти кабальные условия, но после согласия американская сторона выдвинула новые требования - дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственных активов, включая резервы Федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы".

"После этого Буэнос-Айрес отказался подписать соответствующий контракт, назвав тактику США "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне", - отметил источник в Кремле.

Спутник V Москва

Новости

Движение под "Мостом глупости" в Петербурге закроют до 15 мая

Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты

Минобороны получило в пользование часть акватории Каспийской бухты

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике

Более 15% жителей Москвы и области останутся на удаленке или в свободном графике
Экономический кризис

Nordwind предложила бронировать авиабилеты с трехдневной заморозкой цен

ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

Бедным семьям с детьми 3-7 лет выделят из бюджета почти 1 трлн руб.

Дело "Седьмой студии"

"Седьмая студия" ликвидирована

"Седьмая студия" ликвидирована

Facebook по требованию РКН удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Facebook по требованию РКН удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');