В Кремле заподозрили США в информационной атаке против "Спутника V"

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кремле, со ссылкой на данные российских спецслужб, утверждают, что США и их союзники готовят масштабную информационную атаку против российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник-V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространения COVID-19", - сказал высокопоставленный источник в Кремле.

По его словам, "целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие вакцину "Спутник V" для экстренного использования, - это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония".

Представитель Кремля пояснил, что "через подконтрольные неправительственные организации и медиа-структуры готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей, якобы в результате использования препарата".

Источник утверждает, что США и их союзники планируют тиражировать "разоблачительные материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Как сообщал Российский фонд прямых инвестиций, вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах мира с общим населением 1,3 млрд человек.

Вместе с тем источник заявил, что США ведут "беспрецедентно агрессивную" политику по продвижению вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Ссылаясь на расследование британской организации Bureau of investigating Journalism, источник напомнил, что "Аргентина, в частности, согласилась на эти кабальные условия, но после согласия американская сторона выдвинула новые требования - дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственных активов, включая резервы Федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы".

"После этого Буэнос-Айрес отказался подписать соответствующий контракт, назвав тактику США "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне", - отметил источник в Кремле.