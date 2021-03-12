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Начальник отдела полиции Уфы сломал челюсть подчиненному

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Уфе возбудили уголовное дело по факту травмы, нанесенной полицейскому его начальником. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР в пятницу.

По версии следствия, 11 марта подозреваемый, находясь в отделе полиции, в ходе конфликта с подчиненным оперуполномоченным ударил его кулаком по лицу. В итоге у потерпевшего диагностирован перелом челюсти, говорится в сообщении.

В отношении начальника районного отдела полиции города Уфы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В МВД по Башкирии в связи с инцидентом проводят служебную проверку.

Уфа Башкирия

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