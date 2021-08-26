В Уфе осужден условно экс-глава отдела полиции, сломавший челюсть подчиненному

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суд в Уфе вынес приговор бывшему начальнику городского отдела полиции №3, избившему подчиненного.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ) и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в четверг.

Подсудимый 11 марта этого года во время совещания у себя в кабинете поругался с подчиненным оперуполномоченным и ударил его кулаком по лицу. От удара потерпевший получил перелом челюсти.

Подсудимый признал вину в совершенном преступлении.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а сотрудник отдела привлечен к дисциплинарной ответственности.