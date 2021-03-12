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Пьяный житель Подмосковья осквернил братскую могилу в Крыму

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, ФСБ и СКР нашли вандала, разбившего две плиты и повредившего еще несколько на территории мемориала советским воинам в Армянске на севере Крыма, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по республике в пятницу.

"Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области. Он находился в гостях у родственников", - говорится в пресс-релизе.

Молодой человек признался, что в момент осквернения братской могилы был пьян.

ГСУ СКР проводит процессуальную проверку по статье 243.4 Уголовного кодекса России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков).

СКР Крым Подмосковье

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