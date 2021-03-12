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На двух жителей Ставрополья завели дело о похищении невесты

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против двух жителей Ставропольского края, которые похитили девушку и увезли в другой город для женитьбы.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, 4 февраля подозреваемые подъехали к месту работы 26-летней жительницы Нефтекумска и похитили ее.

В тот же день полицейские нашли девушку в городе Благодарном, один из похитителей намеревался на ней жениться.

В отношении 33-летнего и 30-летнего мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 126 (похищение человека) УК РФ.

Ставропольский край

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