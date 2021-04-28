Четверо жителей на Алтае признаны виновными в похищении человека

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Четверо жителей Алтайского края получили различные сроки лишения свободы за похищение одного и попытку похищения другого человека, сообщает в среду Следственное управление СКР по региону.

"В ходе следствия и суда было установлено, что в октябре 2018 года между жителями одного из сел Ребрихинского района и временно проживавшими в селе мужчинами, занятыми на сборе ягод, произошел конфликт, переросший в драку. Решив наказать местных жителей, приезжие мужчины на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков, затолкали его в багажник автомобиля и отвезли к своему дому, где заперли в подвале", - говорится в сообщении.

Кроме того, они разбили машину другого участника драки, избили хозяина и тоже затолкали его в багажник. Завести автомобиль и уехать они не успели: им помешала полиция, которую вызвали местные жители.

В ходе следствия мужчины свою вину не признавали, однако суд счел ее доказанной и приговорил их, в зависимости от роли каждого, к лишению свободы на срок от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 2 месяцев в колонии строгого режима. Один из участников тех событий получил 5 лет лишения свободы условно, говорится в сообщении.