Мэр челябинского Троицка арестован по обвинению в превышении полномочий

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава города Троицк Челябинской области Александр Виноградов арестован на два месяца, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Следственные органы предъявили ему обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый инициировал незаконную передачу имущества ЗАО "Теплосервис" в аренду третьим лицам с ущербом коммерческой структуре в размере свыше 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Виноградов был задержан в пятницу в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре в отношении его заместителя Владимира Германа. В частности Герману следствие предъявило обвинение в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

"В ходе расследования дела появились основания для привлечения в качестве обвиняемого по этому же делу также Виноградова", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь глава Троицка Виноградов пояснял ранее агентству, что эпизод, который лег в основу обвинения, произошел осенью 2019 года, когда поставщик тепла отказался включать отопление с наступлением холодов.

В связи с этим состоялось заседание комиссии по ЧС, где приняли решение о допуске на муниципальный объект – Центральный тепловой пункт – другой компании, чтобы начать отопительный период. Это решение было поддержано прокуратурой.

Виноградов также уточнял, что оборудование, которое фигурирует в уголовном деле, является спорным, сейчас по нему идет тяжба в суде. Мэрия доказывает, что оно принадлежит городу, а коммерческая структура настаивает, что владельцы – они.