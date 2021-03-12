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Задержан мэр челябинского Троицка

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали главу Троицка (Челябинской области) в рамках ранее возбужденного уголовного дела о превышении полномочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Сегодня в администрации проводились оперативно-следственные действия. По итогам задержан глава администрации Александр Виноградов", - сказал собеседник агентства. По его словам, следствие направило в суд ходатайство об аресте чиновника, меру пресечения должны избрать сегодня.

Он также пояснил, что следственные действия проходили в рамках возбужденного в декабре 2020 года уголовного дела в отношении вице-мэра Троицка Владимира Германа.

"В ходе расследования дела появились основания для привлечения в качестве обвиняемого по делу также Виноградова", - добавил собеседник агентства.

В правоохранительных органах региона на момент выхода новости воздержались от комментариев.

Между тем в пресс-службе губернатора области агентству уточнили, что глава региона информирован о работе силовиков в Троицкой администрации.

Дело вице-мэра Троицка

Вице-мэр Герман был задержан и арестован в декабре 2020 года. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Речь идет о незаконной передаче имущества ЗАО "Теплосервис" в аренду третьим лицам с ущербом коммерческой структуре в размере свыше 9 млн рублей.

Глава Троицка Виноградов пояснял агентству, что эпизод, который лег в основу обвинения, произошел осенью 2019 года, когда поставщик тепла отказался включать отопление с наступлением холодов. В связи с этим состоялось заседание комиссии по ЧС, где приняли решение о допуске на муниципальный объект - Центральный тепловой пункт - другой компании, чтобы начать отопительный период. Это решение было поддержано прокуратурой.

Виноградов также уточнял, что оборудование, которое фигурирует в уголовном деле, является спорным, сейчас по нему идет тяжба в суде. Мэрия доказывает, что оно принадлежит городу, а коммерческая структура настаивает, что владельцы они.

Троицк Челябинская область

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