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Падающим объектом в небе Якутии оказался разгонный блок старой ракеты

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Горящий объект, который заметили в небе жители Якутии, был, по всей вероятности, разгонным блоком ракеты "Союз-2.1", запущенной в 2009 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", запущенный в составе ракеты-носителя "Союз-2.1" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств", - сообщили в пресс-службе.

Ранее жители Якутии зафиксировали горящий объект в небе над республикой. По данным СМИ, уральские астрономы выдвинули версию, что сгоревшим объектом может являться сброшенная с МКС 11 марта платформа со старыми никель-водородными аккумуляторами.

Роскосмос Якутия

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