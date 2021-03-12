РКН потребовал от Google снять ограничения на фильм о Крыме на YouTube

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил письмо компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" транслировался в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и не содержит какой-либо запрещенной информации", - говорится в сообщении ведомства.

Видеозапись размещена на официальном канале российского государственного СМИ "Россия 24" на видеохостинге YouTube. Перед просмотром видео в плеере появляются два предупреждения - о том, что оно может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей и что его материалы могут напугать или шокировать. Если пользователь в обоих случаях нажмет "продолжить", начнется воспроизведение фильма.

"Роскомнадзор считает действия администрации YouTube неприемлемыми и указывает, что видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Подобные действия расцениваются ведомством как акт цензуры в отношении российских СМИ и ограничения права россиян на свободный поиск информации", - заявили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе Google "Интерфаксу" сообщили, что возрастные ограничения были поставлены на фильм почти год назад.

"На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия: изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови", - сказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, "так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей".

"Крым. Путь на Родину" заместителя гендиректора ВГТРК Андрея Кондрашова - документальный фильм, вышедший в 2015 году, посвященный событиям 2014 года и референдуму, по итогам которого Крым был присоединен к РФ. Значительной частью фильма является интервью президента России Владимира Путина.