РКН потребовал снять ограничения с Instagram-аккаунта "Крым 24"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым 24" в Instagram.

"В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - информирует ведомство в понедельник.

В сообщении отмечается, что ранее администрация Instagram (принадлежит Facebook) ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте.