"Роскосмос" сообщил о новой цветовой гамме ракет "Союз-2"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2" впервые за несколько десятилетий будет представлена в новом для нее дизайне во время запуска 20 марта, сообщили в "Роскосмосе" в субботу.

Как говорится в сообщении на сайте госкорпорации, ракета будет окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания.

Встречаем ракету "Союз-2" @gk_launch в новой цветовой гамме! 🚀🔵



Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель "Союз-2", пуск которой запланирован на 20 марта, будет представлена в новом, необычном для неё дизайне.



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Отмечается, что источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ в Москве. "Он окрашен в белый цвет, белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода", - сообщили в "Роскосмосе".

Как сказали в госкорпорации, на ракете "Восток" 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

По ее данным, окантовки будут синими, головной обтекатель останется белым, в других элементах: оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека - вместо традиционно серого он тоже станет синим.

Как сообщил "Роскосмос", предполагается, что и другие пуски этого года, проходящие по контрактам с компанией "Главкосмос Пусковые Услуги", будут проводиться в данной цветовой гамме.