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Орбиту МКС скорректировали перед прибытием следующей экспедиции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в рамках начальной подготовки к прилету следующего экипажа, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включатся в 22:09 мск и проработают 144 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 450 метров и составит около 419,7 км над поверхностью Земли.

Маневр создал начальные баллистические условия перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", которые запланированы на 9 апреля 2021 года. В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их дублерами станут космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

МКС

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