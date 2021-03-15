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Омич потерял 2,2 млн руб. при попытке вывести средства с трейдерского счета

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Более 2,2 млн рублей выманили мошенники у жителя Омска под предлогом помощи в выводе средств с заблокированного трейдерского счета, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

С заявлением о мошенничестве в один из омских отделов полиции обратился 43-летний житель Ленинского округа города - капитан речного судна.

Мужчина рассказал следователю, что еще в 2015 году открыл трейдерский счет на платформе для инвестиций, внес на него 44 тыс. долларов и начал торговать на фондовых рынках. Тогда же он заключил договор с одной из компаний в Омске на предмет оказания услуг консультанта-трейдера, сообщили в УМВД.

Через некоторое время счет мужчины оказался заблокированным, и больше он к нему не обращался.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" пояснили, что в то время на эту компанию, якобы оказывавшую трейдинг-услуги, в полицию от местных жителей поступали многочисленные жалобы. Одной из ее жертв стал и потерпевший по этому делу. Однако в полицию он тогда обращаться по какой-то причине не стал.

Между тем в конце декабря прошлого года ему поступил звонок якобы от менеджера трейдинговой компании, который сообщил ему, что может помочь в выводе его средств с того самого "замороженного" счета.

"Для этого, по словам звонившего, мужчине было необходимо повысить свой уровень игрока с помощью новых ставок. Зарегистрировав с его помощью в одном из приложений крипто-кошелек, потерпевший стал вносить на него деньги для повышения своего уровня. В течение января по указаниям менеджера он произвел несколько переводов в долларах и рублях на общую сумму более 2 млн 200 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.

В полицию омич обратился только после того, как ему позвонили из банка и сообщили, что он переводил деньги мошенникам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

МВД Омск

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