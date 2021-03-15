Вызвавший замечание Мишустина воркшоп математического центра сменил название

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Воркшоп Математического центра в новосибирском Академгородке состоится летом текущего года как "Большая математическая мастерская", сообщает пресс-служба Новосибирского госуниверситета.

Отмечается, что после визита в Новосибирск председателя правительства РФ Михаила Мишустина в марте в СМИ появились публикации относительно дискуссии о названии будущего воркшопа Математического центра в Академгородке. В итоге мероприятие было решено назвать Большой математической мастерской.

Переименование объясняют не только идеологией и результатами терминологических дискуссий, но и существенным расширением масштабов самого мероприятия – в нем примут участие ведущие математические и методические центры: Международный математический институт имени Леонарда Эйлера (Санкт-Петербург), Международный научно-методический центр НИУ ВШЭ (Москва), региональные научно-образовательные математические центры в Екатеринбурге и Томске.

Большая математическая мастерская, как и предшествующий ей Первый воркшоп Математического центра в Академгородке, будет представлять собой серию из двух недельных интенсивов (12-17 июля 2021 года и 9-14 августа 2021 года).

Прием заявок на проекты Большой математической мастерской - 2021 уже стартовал и продлится до 12 апреля. Среди критериев, предъявляемых к проектам, следует отметить возможность использовать результаты, которые будут получены командами.

На Первом воркшопе Математического центра в Академгородке было представлено 25 проектов, в которых приняли участие студенты и ученые из 64 организаций. 149 участников прошли всю программу целиком.

Как сообщалось, 5 марта во время визита в НГУ Мишустин вступил в полемику с директором Математического центра университета на тему английских терминов в отечественных исследованиях.

"Российское название воркшопа – семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования", - сказал Мишустин.