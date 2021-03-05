Мишустин поспорил с директором центра НГУ по поводу английских терминов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил лабораторию математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ).

Математический центр в Академгородке – один из четырех научных математических центров мирового уровня, созданных в России в рамках нацпроекта "Наука". Это консорциум НГУ и Института математики Сибирского отделения РАН.

Задача центра – реализовать принципиально новую систему интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как анализ и обработка данных, искусственный интеллект и другие.

В момент, когда в лабораторию зашел премьер, сотрудники и учащиеся центра обсуждали проведение масштабного мероприятия в Академгородке.

"Здесь у нас идет работа, готовим большое мероприятие – воркшоп. В прошлом году участвовало порядка 200 студентов, в этом году будет больше организаций участников", - рассказал директор центра Евгений Вдовин, пояснив, что в данный момент идет предварительное проектирование мероприятия.

"Воркшоп – это мастерская, в которой мы обучаем студентов и школьников исследовательской работе", - отметил он.

"Российское название воркшопа – семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования", - сказал Мишустин.

Вдовин объяснил, что эта мастерская ориентирована на обучение в деятельности.

"Тогда нужно говорить мастерская. Я только за то, чтобы английские термины не закрывали (русские)", - добавил премьер.

Вдовин и Мишустин пришли к компромиссному названию "математическая мастерская".

Вдовин также рассказал главе правительства проектной деятельности Математического центра.

По его словам, математика является необходимым элементом практически в любой разработке. Вдовин рассказал, что математическая мастерская работает как генератор проектов по новой модели образования.

"Мы делали быстрые сборки из студентов самых разных организаций, 64 разных организации было. Мы собирали проекты от различных партнеров – как исследовательских институтов, так и промышленных", - рассказал директор центра.

По итогам этой работы был создан один стартап, 17 прототипов, которые пошли в дальнейшую разработку, было опубликовано 18 статей в международных журналах.

По словам Вдовина, математический центр работает с "Росатомом" и компанией Huawei. Он заметил, что ребята из компании Huawei даже переходят на работу в центр, потому что им в нем интереснее.

"Это очень важно", - подчеркнул Мишустин.

Премьер сообщил также о финансировании федеральным центром строительства новых корпусов НГУ.

"Хочу сказать, что мы приехали к вам с новостью. Решение принято о финансировании строительства новых корпусов Новосибирского государственного университет", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что будет построен новый корпус Физико-математической школы (СУНЦ НГУ) и досуговый центр, а также четыре новых корпуса. Премьер отметил, что кампус будет состоять из самых современных учебных корпусов.

"Это решение принципиально принято, мы договорились и с министром финансов также о том, что мы необходимые средства предусмотрим. А уже облик, непосредственно объемы финансирования, которые надо будет до конца досогласовать, – это будет вопрос проектно-сметной документации, экспертизы для того, чтобы все это как можно быстрее сделать", - уточнил премьер.

"Обещаю, что я возьму это на личный контроль. Еще хочу вам сказать, что мы это обсудили с президентом Российской Федерации, который дал здесь зеленый свет для того, чтобы мы сделали все необходимое для строительства нового кампуса Новосибирского государственного университета", - сказал Мишустин.

В прошлом году наблюдательный совет вуза утвердил стратегию развития НГУ до 2030 года. Как указано в материалах к визиту Мишустина, для ее реализации необходимо ликвидировать дефицит помещений для обучения, досуга, проживания студентов. Так, по оценке экспертов, 62% общежитий устарели и нуждаются в ремонте. Первоочередной задачей стала программа развития университетского кампуса. Сейчас завершена разработка соответствующего комплексного мастер-плана.