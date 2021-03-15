В Петербурге двое москвичей получили сроки за нападение на иностранца

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к лишению свободы двух фигурантов дела о нападении на гражданина Узбекистана на почве национальной неприязни в сентябре 2019 года, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемый Владислав Смоликов получил пять лет лишения свободы, его соучастнику Роману Кулеву назначено пять лет два месяц заключения. Отбывать наказание фигуранты (оба - жители Москвы) будут в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба.

Суд установил, что Смоликов и Кулев, испытывая нетерпимость к людям неславянской внешности, в ночь на 17 сентября 2019 года около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту напали с аэрозольным баллончиком и туристическим ножом на незнакомого им гражданина Узбекистана. Иностранец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во время обыска в квартире Кулева в Москве полицейские обнаружили пригодный для стрельбы пистолет, который хозяин хранил без разрешения.

При поступлении дела в суд Смоликову и Кулеву вменялась покушение на убийство. Позже действия задержанных переквалифицировали по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным источника "Интерфакса", на момент совершения преступления Кулеву было 24 года, он учился на шестом курсе МГТУ имени Баумана. Смоликову в сентябре 2019 года было 18 лет, он не учился и не работал.