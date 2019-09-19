В Петербурге арестованы подозреваемые в попытке убить гражданина Узбекистана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Красногвардейский суд Петербурга арестовал Романа Кулева и Владислава Смоликова, которых заподозрили в попытке убить гражданина Узбекистана из национальной ненависти, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Арестованные - москвичи, Кулев учится на 6-м курсе в МГТУ им. Баумана, Смоликов - безработный, рассказал источник "Интерфакса".

По версии следствия, 16 сентября Кулев и Смоликов напали на выходца из Узбекистана 1987 года рождения. Это произошло у дома 29 по Среднеохтинскому проспекту. Смоликова обвиняют в том, что он распылил слезоточивый газ в лицо потерпевшему и не меньше двух раз ударил его ножом в грудь. После этого Кулев оттолкнул потерпевшего, тоже брызнул ему в лицо слезоточивое вещество и ударил ножом. Потерпевшего госпитализировали.

Подозреваемых задержали 17 сентября. Вину оба не признают, показания давать отказываются. В Следственном комитете сообщили, что они придерживаются националистических взглядов. Их проверяют на причастность к другим преступлениям на почве расовой и национальной ненависти.