Мишустин поручил создать "дорожную карту" газификации Дальнего Востока

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать "дорожную карту" газификации российского Дальнего Востока.

Подводя итоги совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, премьер заявил: "Я просил бы оперативно подготовить "дорожную карту" (сегодня мы конкретно обсуждали) по газификации регионов Дальнего Востока с учетом их специфики. Прошу обратить на это внимание компанию "Газпром". В ней необходимо прежде всего определить сроки, объемы и источники финансирования всех мероприятий".

Премьер поручил профильным ведомствам вместе с властями Бурятии и Забайкалья "подготовить предложения по пилотным проектам газификации этих территорий на основе, в том числе, СПГ и о результатах доложить".

Открывая совещание, Мишустин отметил, что серьезная проблема Дальнего Востока - низкая обеспеченность природным газом: "При больших запасах этого природного сырья уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране. Это всего 18% при общероссийском 71%. Две трети теплоэнергостанций Дальневосточного округа работают на угле. В пяти из одиннадцати субъектов газ отсутствует вообще".

"Совершенно очевидно, что без современной и надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить не приходится. Газификация Дальнего Востока должна идти с учетом топливно-энергетического баланса. В его основе - плюсы и минусы использования различных видов топлива на конкретной территории. Нужно принять во внимание все факторы, в первую очередь социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологические проблемы, наличие инфраструктуры", - прокомментировал ситуацию премьер.

"Необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации. А также планы развития таких отраслей, как газопереработка и газохимия - производств с высокой добавленной стоимостью", - добавил он.

"Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха из-за выбросов от сжигания угля и мазута. А это - вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Ведь сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях", - уверен глава правительства.