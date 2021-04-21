Хуснуллин заявил о пользе предложения Путина по газификации для миллионов россиян

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Предложение президента сделать для граждан бесплатной подводку газовых труб к земельным участкам позволит миллионам россиян получить бесплатный доступ к подключению газа, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что при газификации жилья люди не должны платить за подводку газа к границе участка. Он уточнил, что имеет в виду случаи, когда населенный пункт подключен к газоснабжению, а отдельные дома в нем - нет. Он поручил правительству и регионам разработать четкий план газификации таких домохозяйств.

Хуснуллин объяснил, что до сих пор "Газпром" проводил сети только к населенному пункту, а внутри поселков это должен был обеспечивать муниципалитет. У муниципалитетов денег чассто не хватало, "поэтому люди в конечном итоге не получали газ" "из-за этой "последней мили". Он уточнил, что речь идет о миллионах человек.

Вице-премьер добавил, что это решение также повлияет на развитие индивидуального жилищного строительства, что является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщалось, обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения регионов на 2021-2025 гг. составляют 526,1 млрд рублей. Эти инвестиции направляются на строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов. Внутрипоселковая газораспределительная сеть строится за счет средств администраций регионов и средств потребителей газа.

Строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей газа - так называемой "последней мили" - осуществляется в рамках технологического присоединения за счет средств потребителей газа. По оценкам "Газпрома", в ближайшие пять лет на строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов "последней мили" требуется около 350 млрд рублей.