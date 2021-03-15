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В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов внес в понедельник изменения в указ о режиме повышенной готовности, разрешающие празднование седьмой годовщины референдума о самоопределении полуострова в условиях запрета массовых мероприятий из-за коронавируса.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией", - говорится в документе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Уточняется, что речь идет о традиционном автопробеге из Симферополя в Севастополь, который организует 18 марта мотоклуб "Ночные волки", а также ряде муниципальных акций. При этом крупные массовые мероприятия, такие, как концерты, в Крыму не анонсировались.

Ранее аналогичные изменения внес губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего в городе, по данным пресс-службы регионального правительства, пройдет более 140 мероприятий. В их числе - традиционный концерт-митинг на центральной площади с участием группы "Любэ".

Крым и Севастополь празднуют годовщину референдума 16 марта, а воссоединение с Россией 18 марта - этот день объявлен выходным. В прошлом году все крупные массовые мероприятия в эти дни были отменены.

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса действует в Крыму и Севастополе с 17 марта 2020 года.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

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