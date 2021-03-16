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Песков назвал крымский референдум легитимным с точки зрения законов Украины

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Прошедший семь лет назад в Крыму референдум о присоединении к России был легитимным, и с точки зрения международного права, и с точки зрения законов Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос украинского журналиста, возможен ли референдум в регионе России о выходе из состава страны, Песков сказал: "У нас есть Конституция, где все черным по белому написано относительно территориальной целостности РФ".

"На Украине другая Конституция, с другими положениями. Кроме того, у Крыма был особый статус, который был четко прописан. Все законодательные и иные инициативы крымских законодателей четко прописаны. Все было сделано четко в соответствии с действовавшими законами", - продолжил он.

На еще одно уточнение, что референдум на Украине не предполагается проводить без согласия центральных властей, Песков парировал: "Но он и не запрещается".

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Женщины с колясками на прогулке. Позади идут военные.Очередь к банкомату в Симферополе.Вооруженные мужчины и собака на окраине Симферополе.Военная база Перевальное.Женщина с собачкой. На заднем плане бронеавтомобиль.Российские флаги вывешены на жилом доме в Симферополе.Погрузка продовольствия на корабль военно-морских сил Украины "Славутич" в порту Севастополя.Военнослужащие вблизи украинской военной базы в Симферопольском районе Крыма.Военнослужащие на берегу в районе Севастопольской бухты.Военнослужащий стоит на страже возле украинской военной базы в селе Перевальное.Военный корабль в порту Севастополя.Военный возле украинской военной базы в селе Перевальное.Сторонники присоединения к России. Члены пророссийских организаций несут гигантский флаг РФ.Сторонники включения Крыма в состав России. Участники пророссийского митинга.Вооруженные люди у правительственного здания.Гуляющие фотографируются с военнослужащими.Бронированные автомобили и военнослужащие.Военные у пограничной части Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Балаклавском районе Севастополя.Военные у пограничной части Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Балаклавском районе Севастополя.Военные у пограничной части Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины в Балаклавском районе Севастополя.Вооруженный человек на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.Блокпост на въезде в Севастополь.Отряд самообороны на блокпосту у аэропорта "Бельбек" рядом с Севастополем.Вооруженный человек у здания аэропорта Симферополя.Вооруженный человек у здания аэропорта Симферополя.Вооруженный человек у здания аэропорта Симферополя.Утро 28 февраля 2014 г. в аэропорту Симферополя.Николай Валуев идет по Севастополю.Потерявший актуальность билборд в поддержку Виктора Януковича на трассе Симферополь-Севастополь.Участник митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.Российские моряки в черноморском порту Севастополя.Милиционеры наблюдают за ходом протестной акции в Симферополе.Пророссийский митинг у здания Верховной рады Крыма в Симферополе.Участник пророссийского митинга.Милиционер у здания забаррикадированной Рады Крыма.Участники митинга у здания верховного совета Крыма в Симферополе.Лидер общественной организации "Русское единство", депутат верховной рады автономной республики Крым Сергей Аксенов (в центре) на митинге у здания верховного совета Крыма в Симферополе.Участники митинга у здания верховного совета Крыма в Симферополе.Участники митинга у здания верховного совета Крыма в Симферополе.Участники пророссийского митинга в Крыму.Участники пророссийского митинга.Среди требований участников акции протеста - не выполнять "незаконные решения" новой украинской власти.Участники митинга у здания верховного совета Крыма в Симферополе.
Женщины с колясками на прогулке. Позади идут военные.
Дмитрий Песков Крым Украина

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