Песков назвал крымский референдум легитимным с точки зрения законов Украины

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Прошедший семь лет назад в Крыму референдум о присоединении к России был легитимным, и с точки зрения международного права, и с точки зрения законов Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос украинского журналиста, возможен ли референдум в регионе России о выходе из состава страны, Песков сказал: "У нас есть Конституция, где все черным по белому написано относительно территориальной целостности РФ".

"На Украине другая Конституция, с другими положениями. Кроме того, у Крыма был особый статус, который был четко прописан. Все законодательные и иные инициативы крымских законодателей четко прописаны. Все было сделано четко в соответствии с действовавшими законами", - продолжил он.

На еще одно уточнение, что референдум на Украине не предполагается проводить без согласия центральных властей, Песков парировал: "Но он и не запрещается".