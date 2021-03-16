Кремль выступил против политизации ситуации с вакцинами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Каждая страна, которая нуждается в российской вакцине от коронавируса, должна сама беспокоиться о своих гражданах и разбираться во внешнем давлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также отметил, что Москва категорически против политизации ситуации с вакцинами.

"У нас есть спрос, и мы работаем над удовлетворением спроса. А уже, наверное, каждая страна, которая нуждается в вакцине, должна сама с внешним давлением разбираться и принимать решение - речь идет о внешнем давлении или жизнях собственных граждан", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Россия выступить с протестом в связи с публикациями о том, что департамент здравоохранения США оказывал давление на власти Бразилии, чтобы они не закупали российскую вакцину "Спутник V".

Отвечая на вопрос, какова сейчас ситуация с одобрением российской вакцины для использования в Европе, Песков сказал: "Все документы туда представлены, соответствующая работа продолжается".

При этом Песков воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны, на которые оказывалось внешнее давление, чтобы они не закупали российскую вакцину.

"Действительно, известны (страны-ИФ), но я не стал бы эту тему продолжать. Мы категорически против политизации ситуации с вакцинами, мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше с тем, чтобы все страны, включая бедные, получили возможность привить свое население", - сказал он.

При этом Песков отметил, что "во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков". "Это действительно имеет место", - подчеркнул представитель Кремля.