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Власти РФ начали разрабатывать запрет на неперерабатываемый пластик

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство России разрабатывает меры запрета неперерабатываемого пластика, в том числе цветного пластика и одноразовой посуды, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства", - сказала Абрамченко на форуме "Чистая страна" во вторник.

Она напомнила, что к 2030 году планируется направлять на вторичные материальные ресурсы половину всей массы отходов. " Это нам позволит на 50% меньше захоранивать отходов. Это нам позволит на 50% меньше использовать первичных ресурсов", - пояснила вице-премьер.

По словам Абрамченко, в России ежегодно накапливается 8 млрд тонн различных отходов промышленных предприятий. "Большая часть этих отходов - это вторичные материальные ресурсы, то, что может быть вовлечено в оборот заново и то, что позволит предприятиям зарабатывать, а гражданам - надеяться, что эти предприятия не будут накапливать свои отходы", - отмечает она.

Также вице-премьер добавила, что в рамках работы над вовлечением отходов во вторичный оборот на один рубль федерального бюджета необходимо привлечь три рубля частных инвестиций. В этом случае появятся новые мощности, предприятия по переработке вторичных материальных ресурсов и их использованию в экономике.

Виктория Абрамченко

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