Памятник погибшим в Донбассе добровольцам установят в Севастополе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Закладной камень на месте будущего памятника добровольцам, погибшим в Донбассе, установили в Севастополе во вторник - в годовщину референдума о присоединении Крыма к РФ.

"Благодаря таким людям и случилась Русская весна. Некоторые поехали дальше защищать свои идеалы. Сегодня мы заложили камень в память о ребятах, которые всегда были верны своим идеалам и никогда не прятались за спины на передовой. Но, к сожалению, не все вернулись домой. Мы помним их. Каждый день мы что-то привносим в будущее развитие Севастополя и должны продолжать ради их памяти!" - сказал губернатор Михаил Развожаев на церемонии закладки.

Красный гранитный камень с надписью "Севастопольским добровольцам, погибшим за Русский мир" установлен в парке Победы. Инициатором и спонсором выступила региональная общественная организация "Самооборона "Севастополь без фашизма". В будущем на этом месте планируют открыть монумент.

"В Новороссии (в ДНР и ЛНР - ИФ) в 2014-2015 годах погибли семь человек из наших подразделений: двое из них похоронены в Севастополе, остальные - там. Всего наших ребят там было около 500", - сказал "Интерфаксу" участник самообороны Евгений Репенков.

Русской весной в Севастополе называют события февраля и марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России после регионального референдума. Тогда же для охраны порядка на полуострове добровольцы сформировали отряды самообороны.

Украина результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.