В Думе сочли оправданной мерой возможную блокировку Twitter

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Блокировка Twitter, о возможности которой заявил Роскомнадзор (РКН), будет логичным шагам в случае отсутствия готовности ресурса исполнять российское законодательство, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Такая мера как блокировка в отношении Twitter будет оправдана. Это абсолютно справедливое требование со стороны Роскомнадзора - удаление запрещенной информации, это не какая-то вкусовщина", - сказал Боярский во вторник "Интерфаксу".

Он пояснил, что требование РКН касается "информации, запрет которой понятен всем - это наркотики, порнография, в том числе и детская".

"Не замечать и не реагировать на подобного рода вызовы нормальное общество не может, а уж тем более государственный регулятор, у которого в руках инструменты для борьбы с этим", - считает первый зампред комитета.

Он также отметил, что "сейчас "мяч" на стороне самой социальной сети - им ничего не стоит взять и заблокировать запрещенный в РФ контент, в обратном случае все санкции будут применены".

Ранее во вторник замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что Twitter может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента.

"Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - сказал Субботин.

Вместе с тем, по его словам, Twitter избежит блокировки в РФ, если пойдет на контакт по удалению запрещенной информации.