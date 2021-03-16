Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой без суда через месяц

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Twitter может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - сказал Субботин.

Вместе с тем, по его словам, Twitter избежит блокировки в РФ, если пойдет на контакт по вопросу удаления запрещенной информации. Субботин сообщил, что Роскомнадзор пока "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента".

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter в связи с тем, что на платформе не были удалены материалы с запрещенной в стране информацией. Ограничения коснулись загрузки видео и фотографий, при этом речь идет о замедлении 100% мобильного трафика и 50% - фиксированного.

Позднее регулятор сообщил, что в мировой суд направлены три административных протокола.