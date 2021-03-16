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Суд не восстановил в должности журналистку, на увольнение которой жаловались Путину

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Батайский городской суд не стал удовлетворять иск бывшего главного редактора местной газеты "Вперед" Елены Пивоваровой о восстановлении ее в должности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В удовлетворении иска Пивоваровой отказано", - сказал собеседник агентства.

В декабре на пресс-концференции президента Владимира Путина главный редактор газеты "Наше Время" Вера Южанская рассказала главе государства о ситуации с главредом газеты "Вперед" Пивоваровой, которая, как сообщали местные СМИ, была уволена в ноябре "без объяснения причин". Позже в редакции прошли обыски и проверки.

Путин поручил губернатору Василию Голубеву разобраться в вопросе ее увольнения.

Голубев в свою очередь заявил, что лично пообщался с Пивоваровой после публикации в "Российской газете" о ее увольнении и сказал, что "на предприятии идут проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения".

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков на заседании законодательного собрания региона сообщил, что в отношении бывшего главного редактора городской газеты Батайска возбуждено уголовное дело.

Позже информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что в отношении Пивоваровой и неустановленной группы лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения) и по местам жительства Пивоваровой и бывшего главного бухгалтера БИА "Вперед" Аваковой провели обыски.

В конце февраля адвокат Евгения Каплунова сообщила "Интерфаксу", что 19 февраля Пивоварову положили в реанимацию в ЦГБ города Батайска с подозрением на инсульт, но через пять дней выписали, после чего ее вызвал к себе следователь. Однако во время допроса ему пришлось вызвать "скорую" для Пивоваровой, прибывшие врачи зафиксировали более сложную форму инсульта и немедленно госпитализировали ее в БСМП Ростова-на-Дону.

Батайск Елена Пивоварова

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