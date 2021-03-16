На Евгения Ройзмана завели административные дела об участии в акциях

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в аэропорту "Кольцово" ознакомили бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с оформленными в его отношении административными протоколами.

"Меня ознакомили с двумя административными делами за участие в несогласованном мероприятии 23 и 31 января в Екатеринбурге", - сообщил "Интерфаксу" Ройзман.

При этом он опроверг свое задержание. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что силовики задержали Ройзмана в Екатеринбурге.

Экс-мэр также уточнил, что прилетел в "Кольцово" из Москвы.

Как сообщалось, 23 и 31 января в Екатеринбурге, как и в других городах РФ, проходили несанкционированные акции в поддержку задержанного по возвращении из Германии оппозиционера Алексея Навального.