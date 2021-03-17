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Административные дела в отношении Евгения Ройзмана поступили в суд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Материалы дел об административных правонарушениях в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в среду поступили в Октябрьский районный суд города.

"Поступили сегодня (два протокола - ИФ) по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, уточнив, что дата их рассмотрения еще не назначена.

Ранее сообщалось, что полицейские в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" ознакомили Ройзмана с двумя административными протоколами за участие в несанкционированных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января.

Евгений Ройзман Екатеринбург

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