На базе МГТУ имени Баумана построят научный квартал

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве на базе МГТУ имени Баумана планируют к 2024 году возвести научный квартал с новыми корпусами вуза, пешеходными площадями и маршрутами, благоустроенной набережной и зеленым парком, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Также обсуждается вопрос благоустройства набережной и строительства моста через реку Яузу", - добавил он.

"Важно отметить, что концепция предполагает "раскрытие" недоступных сегодня территорий университета для всех горожан и создание настоящего научного кампуса по лучшим мировым образцам", - подчеркнул Кузнецов.

Сейчас завершается оформление градостроительной документации и передача земли под застройку. Общий объем нового строительства он оценил примерно в 169 000 квадратных метров.

Подрядчик уже выбран, строительство начнется в ближайшее время и закончится до конца 2023 года, объявил ректор МГТУ Анатолий Александров. По его словам, вузу нужно расшириться.

"За последние десять лет фактически в два раза увеличилось количество студентов университета, активно развиваются новые направления исследований и все это требует дополнительных площадей. Здесь планируется создать биомедицинский и инженерный центры, а также центр цифровых технологий, лаборатории авиационных и оборонных направлений, комплексы исследований мягких материй и искусственного интеллекта и другие", - отметил он.

По данным "Архнадзора", в период с 1 по 5 марта 2021 года по адресу Бригадирский переулок, 12 было снесено здание бывшего Училища имени принца Петра Ольденбургского с церковью Александра Невского. Дворовый корпус этого здания (Бригадирский переулок, 12, стр. 1) был незаметно снесен еще раньше.

4-5 марта начался снос цейхгауза (арсенала) бывших Фанагорийских казарм в Бригадирском переулке, 15. К концу недели отрезок переулка между Бауманской (бывшей Немецкой) и 2-й Бауманской улицами, в самом центре Немецкой слободы, был превращен в руины.

Снесенные здания не имели статуса памятника, но защищались объединенной охранной зоной соседних памятников, охватывающей основную территорию Немецкой слободы, отмечали градозащитники.

По сведениям "Архнадзора", здания снесли в интересах МГТУ, на главной территории которого находится и строительный штаб ГК "МонАрх".