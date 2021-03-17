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Территорию МГТУ им. Баумана не будут застраивать высотками

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - На территории МГТУ им. Баумана при создании научного квартала не будут возводиться здание высотой более 5-6 этажей, заявил журналистам главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что проекта предусматривает среднеэтажную застройку.

"Мы не планируем строить здания ниже расположенных здесь объектов, но и не собираемся этажность повышать", - заверил Кузнецов.

По его словам, стилистически это будет современная застройка. "Нас не смущает исторический контекст - мы будем планировать современную архитектуру, которая будет контрастировать с исторической", - заявил Кузнецов.

Ранее общественности была представлена концепция нового научного квартала, который будет создан до конца 2023 года на территории МГТУ им. Баумана.

"Концепция развития территории МГТУ им. Н.Э. Баумана предусматривает не просто строительство новых корпусов, но фактически создание нового городского квартала. Помимо научных объектов здесь появится зелёный парк, городская площадь, сеть пешеходных маршрутов и многое другое. Также обсуждается вопрос благоустройства набережной и строительства моста через реку Яузу", - сообщал Кузнецов.

Москва МГТУ им Баумана

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