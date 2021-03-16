В РФ предложили без суда блокировать ложные сообщения о терактах и каналы их появления

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что в Государственную Думу вносится законопроект о внесудебном порядке заведомо ложных сообщений о терактах в России, а также каналов и трафика, с которых такие сообщения поступают.

"Будем вносить инициативу, касающуюся внесудебной оперативной блокировки всех информаций о ложном минировании. Это делается через прокуратуру - генпрокуратура обращается в Роскомнадзор, и те моментально блокируют трафик, по которому идут коммуникации, идут эти сообщения", - сказал Пискарёв журналистам в Думе во вторник.

Он отметил, что ложные сообщения о терактах поступают из нескольких стран: это Германия, Франция, США, Бельгия, Голландия и Япония. Всего за несколько лет, по словам Пискарёва, в России было зафиксировано 16 тыс. ложных сообщений, "заминированы" были 50 тыс. учреждений в России, эвакуировано порядка 1,5 млн человек.

"Заграниц нас не оставляет"

Парламентарий добавил, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время и рассмотрен.

"Им важно дестабилизировать в стране ситуацию, чтобы было состояние страха. Конечно, это недопустимо, мы должны людей защитить", - заявил Пискарёв.

Он также выразил уверенность, что другие государства продолжат попытки вмешательства во внутренние дела России с учетом приближающихся парламентских выборов, в том числе путем ложных сообщениях о готовящихся терактах.

"Заграница нас не оставляет, темные силы. Я уверен, что и вмешательство будет продолжено, и на выборах активность будет высокая, чтобы помешать, чтобы внести вот эту сложную проблему - ложные минирования, вовлечение подростков в несанкционированные митинги - все это будет продолжаться, мы должны быть к этому готовы и ответить должны адекватно, адекватно угрозе", - сказал глава думского комитета по безопасности.

Внесудебный механизм блокировки

Порядок блокировки интернет-ресурсов через Генпрокуратуру без решения суда уже присутствует в российском законодательстве.

Генпрокурор или его заместители, согласно действующему закону "Об информации", могут инициировать блокировку информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащщую явное неуважение к обществу, а также к органам государственной власти и государственным символам.

Кроме того, в конце декабря 2020 года был подписан резонансный закон о запрете цензуры в интернете, по которому надзорное ведомство по согласованию с МИД России может запустить процесс блокировки ресурсов, ограничивающих информацию на территории России по различным признакам - в том числе в связи с введением антироссийских санкций.

Полномочия по инициированию внесудебной блокировки информации в интернете появились и у Центризбиркома (ЦИК): президент 9 марта подписал закон, по которому ЦИК сможет запустить механизм блокировки в отношении незаконной агитации в Сети, обратившись в Роскомнадзор.

Обязанность по самостоятельной блокировке запрещенной информации (при необходимости - после консультации с Роскомнадзором) также уже возложены российским законодательством на соцсети. Об этом говорится в принятом в декабре 2020 года законе о соцсетях.

Между тем, в думском портфеле законопроектов есть пока не ставшая законом инициатива депутатов от "Единой России", согласно которой (1113081-7) предлагается ввести внесудебный порядок блокировки клеветы в интернете.