В Перми проводят эвакуацию из ряда зданий после сигнала о "бесхозных предметах"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Перми оперативные службы проверяют анонимный сигнал о бесхозных предметах, оставленных в общественно-значимых зданиях и учреждениях, сообщило краевое министерство безопасности.

"Оперативными службами города предприняты необходимые для обеспечения безопасности людей меры: проводится эвакуация, информация проверяется", - говорится в сообщении ведомства.

Автора сообщения ищут.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что проверяется информация о возможном минировании образовательного учреждения и административного здания в Ленинском районе Перми. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

В пресс-службе регионального главка МВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Вскоре министерство безопасности сообщило, что "информация о бесхозных предметах в зданиях не подтвердилась", оперативным службам в 10:40 (8:40 по Москве) дали отбой.