В Перми проводят эвакуацию из ряда зданий после сигнала о "бесхозных предметах"
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Перми оперативные службы проверяют анонимный сигнал о бесхозных предметах, оставленных в общественно-значимых зданиях и учреждениях, сообщило краевое министерство безопасности.
"Оперативными службами города предприняты необходимые для обеспечения безопасности людей меры: проводится эвакуация, информация проверяется", - говорится в сообщении ведомства.
Автора сообщения ищут.
Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что проверяется информация о возможном минировании образовательного учреждения и административного здания в Ленинском районе Перми. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
В пресс-службе регионального главка МВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Вскоре министерство безопасности сообщило, что "информация о бесхозных предметах в зданиях не подтвердилась", оперативным службам в 10:40 (8:40 по Москве) дали отбой.