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СП дала отрицательный отзыв на инициативу о просветительской деятельности

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата вынесла отрицательное заключение на законопроект о просветительской деятельности, который во вторник был принят Госдумой в окончательном чтении, посчитав, что его реализация приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества.

"В 2020 году Счетной палатой не поддержан проект федерального закона № 1057895-7 "О внесении изменений в ФЗ "Об образовании в РФ" (в части введения просветительской деятельности). В заключении на законопроект Счетной палатой отмечено, что предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введенное понятие воспитания", говорится в отчете ведомства за прошлый год.

В то же время этого заключения Счетной палаты в базе Госдумы РФ в соответствующем перечне документов к законопроекту обнаружить не удалось.

По мнению Счетной палаты, вводимый законопроектом запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой и др. розни в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, "по сути, является избыточным законодательным положением, так как статьей 282 УК РФ предусмотрено уголовное наказание в том числе за перечисленные выше действия".

"Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее", - отметили в Счетной палате.

Кроме того, Счетной палатой отмечены и бюджетные ограничения. "Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Однако в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ в сопроводительных материалах к законопроекту не приведена оценка увеличения указанных расходов, равно как не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств РФ и субъектов РФ", - обратили внимание в ведомстве.

В конце ноября прошлого года с критикой законопроекта выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Госдума 16 марта приняла в третьем, финальном чтении закон о просветительской деятельности и контроле международного в образовании. Документ (1057895-7) закрепляет за правительством право определять порядок осуществления просветительской деятельности и контроля за ней, а также вводит её определение как деятельность, "осуществляемую вне рамок образовательных программ, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Согласно закону, просвещение осуществляют органы гос- и муниципальной власти, а также уполномоченные ими организации, а физические, юридические лица и ИП могут это делать при соблюдении установленных требований. Также закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены, за исключением договоров об обучении иностранных студентов.

Закон был поддержан только депутатами фракции "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР призвали отклонить инициативу. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), "против законопроекта объединились все основные группы отечественной интеллигенции": президиум Академии наук обратился к президенту с просьбой не подписывать закон, опасения высказывали представители музейного и библиотечного сообщества, руководители НКО. По его словам, на разных площадках против подписались 270 тыс. человек.

Проект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 год группой парламентариев во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

Счетная палата

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