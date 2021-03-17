Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр образования Российской Федерации Валерий Фальков Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования будет исполнять закон о просветительской деятельности. В ведомстве считают, что принятие закона не приведет к отказу от использования образовательных курсов, размещенных на зарубежных онлайн-платформах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"Закон принят, и мы будем его исполнять так, чтобы это соответствовало Конституции, и в наибольшей степени соответствовало интересам исследователей, чтобы права и свободы и граждан, и преподавателей, и научных работников были гарантированы и защищены", - сказал он журналистам после правительственного часа в Совете Федерации.

Он добавил, что "аргументы "за" и "против" можно высказывать на научных конференциях".

Непосредственно на правительственном часе, отвечая на вопросы сенаторов, министр высказал мнение, что Россия не будет отказываться от использования образовательных курсов, размещенных на зарубежных онлайн-платформах, так как это позволяет привлекать специалистов из других стран.

"Но делать это надо грамотно и умно, поскольку, размещая там курсы, мы должны четко понимать свои национальные интересы, использовать курсы, как привлечение талантов в Россию", - добавил Фальков.

Он также сообщил, что в России есть свои национальные образовательные межвузовские платформы, а также "министерство в прошлом году зарегистрировало государственную информационную систему "Современная цифровая образовательная среда".

"Там размещено 1800 онлайн - курсов на 47 платформах обучения, в пандемию ими воспользовались более 1 млн человек", - сказал Фальков.

17 марта в Думе силами фракции "Единая Россия" третье чтение прошел законопроект № 1057895-7, регулирующий просветительскую деятельность. Он вводит в законодательство понятие просветительства, определяет, кто этим может заниматься. Просветителям он запретит заниматься разжиганием розни и распространять фейки о традициях различных народов.

Кроме того, в случае принятия закона вузы будут обязаны согласовывать заключение договоров о международном сотрудничестве с Министерством просвещения и Минобрнауки либо с госорганами, в ведении которых они находятся, получая от них соответствующие заключения. Это не касается соглашений об обучении иностранцев.

Законопроект вызвал критику студсоветов МГУ, МФТИ и ВШЭ, которые считают, что документ помешает развитию науки и получению всестороннего образования. Академики, члены-корреспонденты и профессора РАН приняли заявление, в котором выразили опасения, что принятие закона поставит науки, прежде всего гуманитарные, под жесткий идеологический контроль.

Счетная палата дала на законопроект отрицательный отзыв.