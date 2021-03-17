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Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей
Министр образования Российской Федерации Валерий Фальков
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования будет исполнять закон о просветительской деятельности. В ведомстве считают, что принятие закона не приведет к отказу от использования образовательных курсов, размещенных на зарубежных онлайн-платформах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"Закон принят, и мы будем его исполнять так, чтобы это соответствовало Конституции, и в наибольшей степени соответствовало интересам исследователей, чтобы права и свободы и граждан, и преподавателей, и научных работников были гарантированы и защищены", - сказал он журналистам после правительственного часа в Совете Федерации.

Он добавил, что "аргументы "за" и "против" можно высказывать на научных конференциях".

Непосредственно на правительственном часе, отвечая на вопросы сенаторов, министр высказал мнение, что Россия не будет отказываться от использования образовательных курсов, размещенных на зарубежных онлайн-платформах, так как это позволяет привлекать специалистов из других стран.

"Но делать это надо грамотно и умно, поскольку, размещая там курсы, мы должны четко понимать свои национальные интересы, использовать курсы, как привлечение талантов в Россию", - добавил Фальков.

Он также сообщил, что в России есть свои национальные образовательные межвузовские платформы, а также "министерство в прошлом году зарегистрировало государственную информационную систему "Современная цифровая образовательная среда".

"Там размещено 1800 онлайн - курсов на 47 платформах обучения, в пандемию ими воспользовались более 1 млн человек", - сказал Фальков.

17 марта в Думе силами фракции "Единая Россия" третье чтение прошел законопроект № 1057895-7, регулирующий просветительскую деятельность. Он вводит в законодательство понятие просветительства, определяет, кто этим может заниматься. Просветителям он запретит заниматься разжиганием розни и распространять фейки о традициях различных народов.

Кроме того, в случае принятия закона вузы будут обязаны согласовывать заключение договоров о международном сотрудничестве с Министерством просвещения и Минобрнауки либо с госорганами, в ведении которых они находятся, получая от них соответствующие заключения. Это не касается соглашений об обучении иностранцев.

Законопроект вызвал критику студсоветов МГУ, МФТИ и ВШЭ, которые считают, что документ помешает развитию науки и получению всестороннего образования. Академики, члены-корреспонденты и профессора РАН приняли заявление, в котором выразили опасения, что принятие закона поставит науки, прежде всего гуманитарные, под жесткий идеологический контроль.

Счетная палата дала на законопроект отрицательный отзыв.

Минобрнауки Валерий Фальков Совет Федерации Госдума РАН Счетная палата

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